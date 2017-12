POL-OS: Quakenbrück - Einbruch in Gastronomiebetrieb - Täter flüchtet mit rotem Damenfahrrad

Quakenbrück (ots) - Ein Zeuge bemerkte am Samstagmorgen, gegen 4.05 Uhr, einen jungen Mann, der offensichtlich versuchte, in der Nähe der öffentlichen Toiletten am Neuen Markt, eine Geldkassette zu öffnen. Der Zeuge sprach den Unbekannten an, woraufhin dieser die Flucht ergriff (auf einem neuwertigen roten 28er Holland-Damenrad). Die Kassette und eine Geldbörse ließ er zurück. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten ermitteln, dass die Geldkassette und das Portemonnaie zu einem Lokal am Markt gehörte, in das der Unbekannte zuvor offensichtlich eingebrochen war. Der Einbrecher konnte wie folgt beschrieben werden: 20-25 Jahre alt, ca. 80kg schwer, ca. 1,80m groß, Dreitagebart, kurze dunkle Haare, graue Jogginghose, dunkle Schuhe, schwarze glänzende Jacke mit Kapuze. Die Polizei Bersenbrück bittet Zeugen, die etwas zu dem Einbruch, zu dem Einbrecher oder zu dem roten neuwertigen Damenfahrrad sagen können, sich unter 05439 9690 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 01520 9399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell