POL-OS: Bramsche - Einbrecher in der Praetoriusstraße

Bramsche (ots) - Ungebetener Besuch in einem Wohnhaus in der Praetoriusstraße. Zwischen Samstagmittag, 13 Uhr und Samstagabend, 20.40 Uhr suchten unbekannte Täter das Wohnhaus in der Siedlung auf, hebelten die Terrassentür auf und gelangten in das Gebäude. Sämtliche Räume wurden durchsucht, viele Schränke und Schubläden geöffnet. Ob und was gestohlen wurde, stand bei Anzeigeerstattung noch nicht fest. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Bramsche unter 05461 915300 entgegen.

