POL-OS: Osnabrück - Einbruch am Westerberg

Osnabrück (ots) - Schmuck und Bargeld erbeuteten unbekannte Täter am Samstag zwischen 18 Uhr und 19.15 Uhr am Westerberg. Im Julius-Heywinkel-Weg brachen sie die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf, gelangten in die Räume, durchsuchten diese nach Wertgegenständen und suchten dann mit erbeutetem Schmuck, Bargeld und Kleidung das Weite. Hinweise zu diesem Einbruch bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541 327 2215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker



E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell