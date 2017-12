POL-OS: Hilter - Einbruch in der Edith-Stein-Straße in Wellendorf

Hilter (ots) - Unbekannte Täter suchten zwischen Freitag und Samstag ein Doppelhaus in der Edith-Stein-Straße auf und hebelten die Terrassentür des Gebäudes auf. Sie durchsuchten das Haus, nahmen Schmuck mit und deponierten in der Garage einen Fernseher und ein Laptop (vermutlich zum späteren Abtransport). Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch. Wer hat in dem Neubaugebiet verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401 879500 entgegen. .

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker



E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell