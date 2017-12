POL-OS: Rieste: Einbruch in Gemeindeverwaltung

Rieste (ots) - Das Rathaus in der Bahnhofstraße war in der Nacht zu Freitag Ziel von Einbrechern. Die Täter hebelten eine Tür auf der Gebäuderückseite auf und gelangten so ins Innere. Dort wurde zahlreiche verschlossene Bürotüren aufgebrochen und das Mobiliar nach Wertgegenständen durchsucht. Was die Täter dabei mitnahmen, ist noch unklar. Fest steht aber, dass der entstandene Sachschaden mit mehreren tausend Euro weitaus höher ausfallen dürfte, als der Wert der möglicherweise erlangten Beute. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück. Telefon: 05439-9690.

