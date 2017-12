POL-OS: Bad Essen: BMW prallte gegen Hauswand- Fahrer flüchtete

Bad Essen (ots) - Donnerstagnacht kam es im Bad Essener Ortsteil Dahlinghausen zu einer Unfallflucht, deren Gesamtschaden von der Polizei auf etwa 42.000 Euro geschätzt wurde. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war ein BMW Kombi der Dreierreihe gegen 23.35 Uhr auf der Mindener Straße (B65) in Richtung Preußisch Oldendorf unterwegs. Der Fahrer oder die Fahrerin kam ausgangs einer leichten Linkskurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab und touchierte mit der Beifahrerseite leicht eine Hauswand. Danach schleuderte der Kombi nach links über die Mindener Straße, durchbrach eine Grundstückshecke und stieß mit der Fahrzeugfront gegen die verklinkerte Fassade des dortigen Einfamilienhauses. Das in dem Haus wohnende Ehepaar wurde durch den lauten Knall wach und konnte noch sehen, wie eine männliche Person von dem Auto weglief. Der Wagen wurde von der Polizei zum Zwecke einer Spurensuche sichergestellt und abgeschleppt. Die Hauswand wurde durch den wuchtigen Aufprall des Pkw auf mehreren Quadratmetern eingedrückt. Auch in der dahinterliegenden Küche sind Beschädigungen am Mauerwerk erkennbar gewesen. Die Polizei in Bohmte nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 05471-9710 entgegen.

