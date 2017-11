POL-OS: Wallenhorst: Gelegenheit macht Diebe

Wallenhorst (ots) - Die günstige Gelegenheit nutzten Unbekannte bei einem Diebstahl am Freitagmorgen in der Windhorststraße. Ein Handwerker hatte gegen 09.45 Uhr auf dem Hof eines Zweifamilienhauses eine weiße Spüle samt Wasserhahn sowie einen Industriestaubsauger der Marke Festool abgestellt und war dann für etwa zwei Minuten ins Haus gegangen. Als er auf den Hof zurückkehrte, waren die Gegenstände bereits verschwunden. Hinweise in der Sache, insbesondere zum Transportfahrzeug der Diebe, nimmt die Polizei in Wallenhorst entgegen. Telefon: 05407-81790.

