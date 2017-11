POL-OS: Osnabrück - Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt

Osnabrück (ots) - Ein 43 Jahre alter Autofahrer war am Donnerstag, gegen 19.40 Uhr, auf der Klöntrupstraße unterwegs. An der Einmündung Meller Straße wollte er mit seinem Opel nach rechts abbiegen und übersah dabei eine 26-jährige Radfahrerin. Die Frau stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

