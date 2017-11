POL-OS: Quakenbrück: Einbruch am Markt

Quakenbrück (ots) - Die Bibliothek der Samtgemeinde und die Räumlichkeiten des Bersenbrücker Kreisblattes am Markt erhielten in der Nacht zu Donnerstag ungebetenen Besuch. Unbekannte hebelten zunächst ein Fenster der Bibliothek auf und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Dort brachen die Täter weitere Türen auf, gelangte dadurch auch in die Büroräume der Zeitung und suchten dort nach Wertgegenständen. Mit einer eher geringen Menge Bargeld machten sich die Täter schließlich wieder aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Quakenbrück entgegen. Telefon: 05431-90330.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell