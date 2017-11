POL-OS: Osnabrück - Einbrüche in Wohnhäuser

Osnabrück (ots) - Am Donnerstag trieben Unbekannte in den Stadtteilen Dodesheide und Sonnenhügel ihr Unwesen. Im Reinhold-Tiling-Weg hebelten sie zwischen 08.30 und 22.40 Uhr ein Fenster an einem Zweifamilienhaus auf. Dadurch gelangten die Einbrecher in die Erdgeschosswohnung, wo sie das Mobiliar nach Wertgegenständen durchwühlten. Sie stahlen Schmuck und flüchteten unerkannt. Im Bertholdweg drangen die Täter in der Zeit von 07.30 bis 20.30 Uhr in ein Zweifamilienhaus ein. Sie durchsuchten die Wohnungen im Erd- und Obergeschoss, sowie eine weitere im Gartenbereich. Ob sie bei der Tat etwas mitnahmen, ist noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2215 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Kocar

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell