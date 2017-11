POL-OS: Bramsche: Einbruch bei Rossmann

Bramsche (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag in die Rossmann-Filiale in der Großen Straße ein. Die Täter öffneten auf der Rückseite des Gebäudes gewaltsam ein Fenster und stiegen in die Räumlichkeiten ein. Im Büro durchsuchten die Einbrecher das Mobiliar nach Wertgegenständen, wurden aber offenbar nicht fündig und flüchteten schließlich ohne Beute. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche. Telefon: 05461-915300.

