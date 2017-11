POL-OS: Osnabrück - Ermittlungserfolg für die Polizei - Brandstiftung Schinkeler Friedhof geklärt

Osnabrück (ots) - Der Polizei wurde eine Brandstiftung auf der Herrentoilette des Schinkeler Friedhof angezeigt, ein Zeugenaufruf wurde in der örtlichen Presse am 17.10.2017, 14.11 Uhr veröffentlicht. Am 2.11.2017 wurden von den Ermittlern Zeugenbefragungen durchgeführt und es ergab sich ein Tatverdacht gegen drei junge Männer aus Osnabrück im Alter von 19, 22 und 28 Jahren. Die Ermittlungen ergaben, dass sich die drei Beschuldigten in der Herrentoilette des Friedhofs aufgehalten haben und dort den Papierhandtuchhalter angesteckt haben. Die Täter sind zum Teil geständig und gaben in ihren Vernehmungen auch noch weitere Straftaten zu.

