POL-OS: Quakenbrück - Drei Verletzte nach Unfall auf K 131

Quakenbrück (ots) - Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem VW Lupo am Mittwochabend die Mimmelager Straße (K 131) in Richtung Nortrup. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er gegen 22.56 Uhr zunächst auf die Gegenfahrbahn. Nach einem Gegenlenkversuch kam das Auto nach rechts von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich mehrfach. Ein 27 Jahre alter Autofahrer, der in Richtung Quakenbrück unterwegs war, half den drei Insassen des VW aus dem Auto und leistete bis zum Eintreffen des Notarztes Erste Hilfe. Rettungskräfte brachten die drei Insassen anschließend in umliegende Krankenhäuser. Nach ersten Erkenntnissen zogen sich der 19-Jährige und sein 17 Jahre alter Mitfahrer schwere Verletzungen zu, während eine 18-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen erlitt. An dem VW Lupo entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Weiterhin wurde durch den Unfall der Skoda einer 63-Jährigen beschädigt. Die Frau war mit ihrem Pkw ebenfalls in Richtung Nortrup unterwegs und fuhr über die Fahrzeugteile des VW. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme sperrte die Polizei kurzzeitig die Unfallstelle. Unterstützt wurden die Beamten von 20 Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Quakenbrück.

