POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht an der Paracelsus-Klinik

Osnabrück (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es am Natruper Holz in Höhe der Klinik zu einer Unfallflucht. Ein am Fahrbahnrand in Richtung Natruper Straße geparkter grüner Mazda 2 wurde zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr beschädigt. Offenbar hat der unbekannte Verursacher beim Vorbeifahrern den Außenspiegel des Autos touchiert und ist danach weitergefahren. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei Osnabrück, Tel. 0541-3272215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell