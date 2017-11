POL-OS: Bramsche: Unfallflucht- weißer VW Beetle beschädigt

Bramsche (ots) - Am Mittwoch wurde ein weißer VW Beetle durch einen Parkplatzrempler beschädigt. Passiert ist der Unfall zwischen 08.45 Uhr und 13.35 Uhr auf dem rückwärtigen Parkplatz an der Harfleur-Passage, oder aber zwischen 13.40 Uhr und 14 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes am Lutterdamm. Fest steht dagegen, dass sich der Verursacher nach dem Vorfall aus dem Staub gemacht und sich nicht um den entstandenen Schaden gekümmert hat. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Bramsche entgegen. Telefon: 05439-915300.

