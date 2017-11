POL-OS: Osnabrück - Hochwertiges Rennrad gestohlen

Osnabrück (ots) - Am Domhof entwendeten Unbekannte am Dienstag ein weißes Rennrad der Marke Trek, Modell Ion CX. Das 28-Zoll-Zweirad stand zwischen 19 und 22.30 Uhr abgeschlossen am Theater, als es ins Visier der Diebe geriet. Das Rad hat einen 58cm Rahmen, schwarze Felgen, einen grünen Sattel und grüne Griffe. Zudem ist es mit einer 21-Gang-Kettenschaltung ausgestattet. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rennrades nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-3203 entgegen.

