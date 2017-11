POL-OS: Ankum - Mehrere Pkw beschädigt

Ankum (ots) - In der Nacht zu Sonntag (11./12.11.2017) beschädigten Unbekannte in der Heinrich-Wittmann-Straße und der Straße Am Kattenboll mehrere Fahrzeuge. Anwohner hörten zwischen 01 Uhr und 01.10 Uhr laute Geräusche und nahmen eine Personengruppe wahr, bei der es sich möglicherweise um Jugendliche gehandelt haben könnte. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf über 1.000 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Ankum (05462/8405) oder die Polizei in Bersenbrück (05439/9690) entgegen.

