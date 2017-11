POL-OS: Melle - Firmeneinbruch

Melle (ots) - Unbekannte drangen zwischen Dienstagnachmittag (15.45 Uhr) und Mittwochmorgen (05.55 Uhr) in eine Kühltechnikfirma an der Buerschen Straße ein, indem sie sich an einem rückwärtig gelegenen Fenster zu schaffen machten. Aus einem Produktionsbereich entwendeten die Täter diverse Werkzeuge, bevor sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung flüchteten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen erbittet die Polizei in Melle unter der Telefonnummer 05422/920600.

