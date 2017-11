POL-OS: Bramsche - Auto aufgebrochen

Bramsche (ots) - Ein VW Golf, der auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus, in der Hasestraße (angrenzend zum Hasesee) abgestellt war, wurde von unbekannten Tätern aufgebrochen. Aus dem Auto entnahmen die Diebe persönliche Fotobücher. Die Tatzeit lässt sich auf Dienstagabend, zwischen 17.30 Uhr und 19.40 Uhr eingrenzen. Hinweise zu dem Diebstahl bitte an die Polizei in Bramsche, 05461 915300.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell