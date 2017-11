POL-OS: Osnabrück - Zwei Männer überfallen Sportsbar in der Buerschen Straße

Osnabrück (ots) - Bereits am 09.11.2017 (Donnerstag) überfielen zwei unbekannte Männer gegen 22.45 Uhr eine Sportbar in der Buerschen Straße. Einer der beiden bedrohte den allein anwesenden Angestellten mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit dem Kasseninhalt verlassen die beiden Täter die Lokalität und flüchten zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Polizei liegen nun folgende Beschreibungen vor: Haupttäter- männlich, normale Statur, helle Jacke mit Kapuze (drunter vermutlich ein grauer Kapuzenpulli), mittelgraue Hose, schwarze Turnschuhe mit hellem Sohlenrand, schwarze Mütze. 2. Täter- männlich, schlank, schwarze Jacke mit grauem Kapuzenpulli drunter, blaue Jeans, schwarze Turnschuhe mit weißem Sohlenrand. Hinweise auf die beiden unbekannten Männer nimmt die Polizei unter 0541 327 2115 oder 0541 327 3211 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell