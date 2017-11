POL-OS: Melle - Bargeld bei Einbruch in Bruchmühlen erbeutet

Melle (ots) - An der Europastraße brachen Unbekannte am Montag in ein Mehrparteienhaus ein. Die Täter verschafften sich zwischen 13.30 und 15 Uhr Zutritt zur Erdgeschosswohnung und entwendeten daraus Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher unerkannt. An sachdienlichen Hinweisen ist die Polizei in Melle interessiert und nimmt diese unter der Telefonnummer 05422/920600 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Kocar

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell