POL-OS: Bad Laer - Bushaltestelle zerstört

Bad Laer (ots) - Die Bushaltestelle an der Geschwister-Scholl-Schule (Glandorfer Straße) wurde am Wochenende, zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen von unbekannten Tätern beschädigt. Eine 120cm x 200cm große Panzerglasscheibe wurde dabei zerstört. Die Ermittler gehen davon aus, dass am Wochenende eine Feier im dortigen Bereich stattfand. Zeugen, die Hinweise zu der Festivität oder zu der Sachbeschädigung geben können, sollten sich bei der Polizei in Dissen unter 05421 921390 melden.

