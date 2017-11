POL-OS: Georgsmarienhütte: Einbruch in Jugendtreff

Georgsmarienhütte (ots) - Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in den Jugendtreff an der Michaelisschule ein. Die Täter zerstörten zunächst eine Fensterscheibe und kletterten danach in das Gebäude. Dort wurde das Büro und der Aufenthaltsraum nach Wertgegenständen durchsucht. Ob die Einbrecher dabei etwas erbeuteten, ist momentan noch ungeklar. Wer Hinweise in der Sache geben kann, informiert bitte die Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401-879500.

