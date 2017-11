POL-OS: Bohmte: Unfallflucht an der Bremer Straße

Bohmte (ots) - Auf der Bremer Straße kam es in der Zeit zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 07.30 Uhr, zu einer Unfallflucht. Ein auf dem Parkstreifen vor dem Tattoo-Studio (Nähe Schulstraße) abgestellter grüner Audi A4 Kombi wurden dabei erheblich beschädigt. Das Schadensbild am Wagen lässt vermuten, dass ein Lkw das Auto im Vorbeifahren seitlich touchiert hat. Der Verursacher fuhr danach weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Wer etwas gesehen oder gehört hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Bohmte. Telefon: 05471-9710.

