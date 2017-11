POL-OS: Bad Laer - Einbruch in Geschwister-Scholl-Schule

Bad Laer (ots) - Unbekannte Täter hebelten zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen ein Fenster an der Schule in der Mühlenstraße auf und gelangten in das Gebäude. Im Lehrerzimmer durchsuchten sie Schränke und Schubläden und entwendeten Bargeld, Laptop und Kamera. Hinweise zu diesem Einbruch nimmt die Polizei in Dissen unter 05421 921390 entgegen.

