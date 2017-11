POL-OS: Osnabrück: Sachbeschädigung an geparkten Autos

Osnabrück (ots) - In der Zeit zwischen Samstagvormittag und Sonntagabend wurden an insgesamt vier geparkten Autos Reifen zerstochen. Betroffen waren dabei ein am Fahrbahnrand der Humboldtstraße (Höhe Auf dem Klushügel) stand abgestellter Pkw, ein an der Liebigstraße (Nähe Hackländer Straße)geparkter Wagen und zwei an der Alten Postraße abgestellte Autos. Aufgrund der räumlichen Nähe der einzelnen Tatorte ist zu vermuten, dass es sich immer um den gleichen Täter handelte. Wer in der betreffenden Zeit und im Bereich der genannten Orte verdächtige Fußgänger oder Fahrradfahrer bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541-3273203.

