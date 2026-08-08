Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 08.08.2026

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Gefährdung des Straßenverkehrs ++ Verkehrsunfallfluchten (2) ++

Gefährdung des Straßenverkehrs

Rhauderfehn - Am Freitag, den 07.08.2026, gegen 18:45 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte im Patersweg einen 42-jährigen Mann aus Rhauderfehn, der mit seinem Fahrrad im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 3,17 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Nach Angaben einer Zeugin soll der Mann zuvor durch das Fahren in den Gegenverkehr zwei weitere Verkehrsteilnehmende gefährdet haben. Die Polizei bittet die bislang unbekannten gefährdeten Verkehrsteilnehmenden sowie weitere Zeugen, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Verkehrsunfallfluchten (2)

Moormerland - Am Freitag, den 07.08.2026, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz im Rajenweg in Warsingsfehn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ausparken einen dort ordnungsgemäß abgestellten schwarzen Ford Fiesta mit Leeraner Kennzeichen. Dabei wurde die linke vordere Stoßstange beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

Leer - Am Mittwoch, den 05.08.2026, in der Zeit von 19:10 Uhr bis 19:15 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Mühlenstraße / Bahnhofsring zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht. Ein 26-jähriger Mann aus Leer befuhr mit seinem Fahrrad die Mühlenstraße in Richtung Bahnhofsring und bog nach rechts ab. Ein dahinter fahrender bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer übersah den Abbiegevorgang und fuhr auf den Radfahrer auf. Dieser wurde leicht verletzt. Der bislang unbekannte E-Scooter-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Mann wird als etwa 20 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß und mit dunklen Haaren beschrieben. Er war mit einem schwarzen E-Scooter unterwegs. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgebende, sich zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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