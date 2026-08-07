Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 07.08.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Schwerer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss++ Schwerer Verkehrsunfall++ Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz++

Ostrhauderfehn - Schwerer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 06.08.2026 kam es gegen 21:35 Uhr in der Nordstraße in Ostrhauderfehn zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 46-jähriger Mann befuhr mit einem Kleinkraftrad die Nordstraße in Fahrtrichtung Ostrhauderfehn. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit der linken Fahrzeugseite eines entgegenkommenden schwarzen Ford Fiesta. Der Pkw wurde von einem 21-jährigen Mann geführt.

Der 46-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,31 Promille. Im Krankenhaus wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Kräfte zudem fest, dass der 46-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

BAB 28 - Schwerer Verkehrsunfall

Am 07.08.2026 kam es gegen 02:35 Uhr auf der BAB 28 in Fahrtrichtung Leer, in Höhe der Anschlussstelle Westerstede-West, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 20-jähriger Mann befuhr mit einem grünen VW Touareg die BAB 28 in Richtung Leer. In dem Fahrzeug befanden sich zudem ein 22-jähriger Beifahrer sowie eine 20-jährige Mitfahrerin.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mehrfach mit der Außenschutzplanke und überschlug sich. Nach etwa 150 Metern kam das Fahrzeug auf dem Hauptfahrstreifen zum Stillstand.

Der 20-jährige Fahrzeugführer sowie seine beiden Mitfahrenden wurden bei dem Unfall schwer bis lebensbedrohlich verletzt. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-jährige Beifahrer und die 20-jährige Mitfahrerin wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

An dem VW entstand Totalschaden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Am 06.08.2026 kam es in der Zeit zwischen 12:15 Uhr und 12:45 Uhr in Ostrhauderfehn, Im Gewerbegebiet, auf dem Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Wenden oder Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen einen dort geparkten weißen Seat Ibiza. Aufgrund des entstandenen Schadens wird derzeit davon ausgegangen, dass der Zusammenstoß möglicherweise mit einer Anhängerkupplung erfolgte. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich.

Anschließend entfernte sich die verursachende Person von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern beziehungsweise den erforderlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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