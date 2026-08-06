Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 06.08.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Fahren ohne Zulassung und ohne Fahrerlaubnis ++ Verkehrsunfall mit verletzter Person ++ Unfall zwischen Fahrradfahrern - Zeugen gesucht! ++

Emden - Fahren ohne Zulassung und ohne Fahrerlaubnis

Emden - Am gestrigen Nachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Emden in der Brückstraße einen Pkw mit auffälligen Kennzeichen. Die Beamten stellten fest, dass der Pkw nicht zugelassen war. An den Kennzeichen, die für die Stadt Emden ausgegeben waren, waren bayrische Landeswappen angebracht. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der 19-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Rhauderfehn - Am gestrigen frühen Morgen kam es gegen 05:30 Uhr in der Straße Rajen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw wobei ein Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung zwischen einem 61-Jährigen und 37-jährigen Fahrer im Kreuzungsbereich Rajen und Schwarzmoorstraße zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 37-jährige, vorfahrtsberechtigte Fahrer wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt.

Borkum - Unfall zwischen Fahrradfahrern - Zeugen gesucht!

Borkum - Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am gestrigen Nachmittag gegen 16:17 Uhr in der Hindenburgstraße, Ecke Strandstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 73-jährige Frau die Hindenburgstraße in Richtung Strandstraße und wurde von einem Fahrradfahrer oder -fahrerin übersehen, der/die aus der Strandstraße in den Verkehr der Hindenburgstraße fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die 73-Jährige ausweichen. Dabei verkeilten sich die Räder des Fahrrades in den dortigen Bahnschienen und die Frau stürzte. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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