Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 25.07.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Trunkenheitsfahrten ++

Rhauderfehn - Trunkenheit im Verkehr

Am 25.07.2026 kurz nach Mitternacht um 00:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte aus Leer ein Auto, welches die 1. Südwieke in Rhauderfehn befuhr. Bei der routinemäßigen Verkehrskontrolle konnte bei dem 31-jährigen Fahrzeugführer aus Rhauderfehn eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholwert ergab einen Wert von 1,55 Promille. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt. Der 31-jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Moormerland - Trunkenheit im Verkehr

In der Samstagnacht um 01:25 Uhr befuhren Beamte der Autobahnpolizei Leer die Königstraße in Fahrtrichtung Leer. Dabei wurden sie auf eine Fahrradfahrerin aufmerksam, die mittig und zum Teil auf der Gegenfahrbahn fuhr. Dadurch bedingt mussten andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer mit ihren Autos abbremsen. Nach mehrfachen Aufforderungen konnte die Fahrradfahrerin schließlich angehalten werden. Bei der Verkehrskontrolle wurde schließlich eine Alkoholbeeinflussung von 2,46 Promille festgestellt. Auch bei der 38-jährigen aus Moormerland wurde daher eine Blutentnahme veranlasst. Sie muss sich nunmehr in einem Strafverfahren verantworten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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