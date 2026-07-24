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Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Weitere Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 24.07.2026

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Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

Emden - Stresskissen übergeben

Die Stiftung Opferhilfe Niedersachsen hat dem Polizeikommissariat Emden sogenannte Stresskissen für den Einsatz bei Vernehmungen übergeben. Claudia Stein und Vanessa Schauka vom Opferhilfebüro Aurich überreichten die Kissen an Kriminalhauptkommissarin Hagen.

Die Idee für dieses Projekt entstand im Jahr 2024. Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter der Stiftung hatten wiederholt beobachtet, dass viele Zeuginnen und Zeugen in belastenden Situationen nicht wussten, wohin mit ihren Händen. Gerade bei Aufregung, Ängsten oder Unruhe können die kleinen Stresskissen dabei helfen, sich zu entspannen und ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln.

Für die Herstellung der Kissen konnte die Sozialtherapeutische Abteilung der Justizvollzugsanstalt für Frauen in Vechta gewonnen werden. Die dort inhaftierten Frauen fertigten die handlichen, farbenfrohen Kissen mit großem Engagement an Es entstanden handliche und bunte Kissen in zwei Größen, sodass auch Kinder von dem Angebot profitieren können.

Mit der Übergabe an das Polizeikommissariat Emden stehen die Stresskissen nun auch dort für Vernehmungen und Befragungen zur Verfügung.

Die Stiftung Opferhilfe Niedersachsen unterstützt Menschen, die von einer Straftat betroffen sind - unabhängig davon, ob eine Anzeige erstattet wurde. Die Beraterinnen und Berater helfen bei der Bewältigung der Tatfolgen, begleiten Betroffene beispielsweise zu Zeugenaussagen vor Gericht und können in bestimmten Fällen auch finanzielle Hilfen vermitteln.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

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