Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 24.07.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Brand ++ Schockanruf ++ Verkehrsunfallflucht ++

Emden - Brand

Am 23.07.2026 wurde gegen 12:45 Uhr ein Brand gemeldet, der aus bislang noch ungeklärter Ursache in einem Wohnhaus in der Werftstraße in Emden ausgebrochen ist.

Die Feuerwehr war vor Ort und löschte den Brand. Das Wohnhaus ist infolge des Brandes derzeit unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich weder im betroffenen Wohnhaus noch in den angrenzenden Gebäuden Personen. Verletzt wurde niemand.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Leer - Schockanruf

Am 23.07.2026 kam es zwischen 12 und 16 Uhr im Bereich Leer zu mehreren sogenannten Schockanrufen. In einem Fall kam es zu einem Schadenseintritt zum Nachteil einer 81-jährigen Frau aus Leer.

Eine bislang noch unbekannte Frau rief die 81-Jährige gegen 15:30 Uhr an. Sie gab glaubwürdig vor, die Tochter der 81-Jährigen hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Frau ums Leben gekommen sei. Die Tochter würde sich nun in Gewahrsam befinden und könne gegen Zahlung einer Kaution freikommen.

Die 81-Jährige wurde aufgefordert, sämtliche Wertgegenstände sowie Bargeld von ihrer Bank zu holen und anschließend an eine unbekannte Person zu übergeben. Dieser Aufforderung kam sie nach. Es entstand ein Vermögensschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Erst nachdem die Geschädigte nach der Übergabe selbst Kontakt zu ihrer Tochter aufgenommen hatte, wurde der Betrug erkannt.

Die Polizei weist darauf hin, dass Anrufe dieser Art niemals von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft erfolgen. Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft fordern telefonisch die Zahlung von Geld oder die Übergabe von Wertgegenständen. Ebenso wird niemand aufgefordert, Bargeld oder Wertsachen an andere Orte zu bringen oder an der Haustür auszuhändigen, um eine angebliche Inhaftierung von Angehörigen abzuwenden.

Die Täter gehen dabei zunehmend professionell vor und sind in der Lage, äußerst glaubhafte Szenarien zu erzeugen. Die Sorge um Angehörige führt bei den Betroffenen häufig dazu, dass Fiktion und Realität verschwimmen. Zudem nutzen Kriminelle zunehmend technische Möglichkeiten wie Künstliche Intelligenz, um Stimmen täuschend echt nachzuahmen. Nicht selten werden die Opfer gleichzeitig über mehrere Kommunikationswege, beispielsweise über Festnetz und Mobiltelefon, kontaktiert, um sie unter Druck zu setzen und von Rückfragen bei Angehörigen abzuhalten.

Seien Sie bei Anrufen, in denen Geld oder Wertgegenstände gefordert werden, grundsätzlich misstrauisch. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und treffen Sie keine vorschnellen Entscheidungen. Beenden Sie das Gespräch so schnell wie möglich und kontaktieren Sie Ihre Angehörigen unter den Ihnen bekannten Rufnummern. Übergeben Sie in diesem Zusammenhang niemals Bargeld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Beim ersten Zweifel sollten Sie eine Vertrauensperson hinzuziehen und die Polizei über den Notruf 110 verständigen.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 22.07.2026 beschädigte ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 9:30 und 10:20 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Straße Am Heuzwinger in Emden ordnungsgemäß abgestellten schwarzen Audi Q3. Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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