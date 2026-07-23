Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Weitere Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 23.07.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

Leer - Zeugenaufruf nach Diebstählen

Nach mehreren Diebstählen zwischen Ende 2025 und März 2026 im Bereich Leer erhärtete sich im Verlauf der Ermittlungen der Polizeiinspektion Leer/Emden und der Staatsanwaltschaft Aurich der Tatverdacht gegen mehrere Heranwachsende und junge Erwachsene. Die Beschuldigten stehen im Verdacht in Baustellen, Gewerbeobjekte und öffentliche Gebäude eingedrungen und diverse Gegenstände entwendet zu haben.

In diesem Zusammenhang wurde Diebesgut in größeren Mengen aufgefunden, das zum Teil bereits zugeordnet werden konnte - allerdings noch nicht vollständig.

Deshalb werden nun weitere Zeugen gesucht. Wenn Hinweise zu Taten oder Diebesgut gemacht werden können, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Eine Identifizierung entwendeter Gegenstände ist durch Beschreibung, Fotos oder Eigentumsnachweise möglich.

Fotos der sichergestellten Gegenstände gibt es unter diesem Link: https://www.pd-os.polizei-nds.de/startseite/fahndung/sachen/leer-zeugenaufruf-nach-diebstahlen-118723.html

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

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