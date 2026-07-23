Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 23.07.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Körperliche Auseinandersetzung ++ Verkehrsunfallflucht ++ Trunkenheit im Verkehr ++ Brand ++

Weener - Körperliche Auseinandersetzung

Am 22.07.2026 kam es gegen 20 Uhr in der Norderstraße in Weener zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen mehreren untereinander bekannten Personen, die schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 26-Jährigen und einem 31-Jährigen mündeten. Der 26-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Der 31-Jährige blieb unverletzt.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass die Beteiligten unter Alkoholeinfluss standen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 26-Jährigen einen Wert von 2,42 Promille, bei dem 31-Jährigen einen Wert von 1,34 Promille.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten kam der 26-Jährige in Gewahrsam. Weitere Ermittlungen dauern an.

Bunde - Verkehrsunfallflucht

Am 23.07.2026 befuhr ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines VW gegen 00:30 Uhr die Neuschanzer Straße in Bunde in Richtung Weenerstraße. In Höhe der Ladestraße kam er nach links von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er das Pedelec eines auf dem Bürgersteig stehenden 22-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Trunkenheit im Verkehr

Am 23.07.2026 befuhr ein 61-jähriger Fahrer eines 3er-BMW gegen 2:40 Uhr die Friesenstraße in Leer. Im Kreuzungsbereich Bahnhofsring überfuhr er eine rote Ampel. Dabei wurde er von Polizeibeamten beobachtet. In der Friesenstraße kontrollierten die Beamten den BMW-Fahrer.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Dem 61-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei stellte den Fahrzeugschlüssel sowie den Führerschein sicher und leitete entsprechende Verfahren ein.

Jemgum - Brand

Am 23.07.2026 geriet gegen 9:35 Uhr eine als Autowerkstatt genutzte ehemalige Scheune in der Straße Holtgaste in Jemgum aus bisher ungeklärter Ursache in Brand.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Das Feuer beschädigte zudem teilweise angrenzende Gebäude. Die Feuerwehr ist mit umfangreichen Löschmaßnahmen im Einsatz. Die Holtgaster Straße ist für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich vier Personen auf dem Gelände. Ein 64-jähriger Mann erlitt leichte Verletzungen. Die drei weiteren Personen blieben unverletzt.

Bei dem Brand entstand ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Weitere Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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