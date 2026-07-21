PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Leer/Emden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 21.07.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Diebstahl/Beleidigung ++ Trunkenheit im Verkehr ++ Verkehrsunfallflucht ++ Sachbeschädigung ++

Weener - Diebstahl/Beleidigung

Am 20.07.2026 entwendete ein 38-Jähriger gegen 18:45 Uhr mehrere Kisten Leergut aus einem Verbrauchermarkt an der Kirchhofstraße in Weener. Der Mann konnte im Nahbereich des Marktes angetroffen werden und händigte das Diebesgut wieder aus.

Während der Sachverhaltsaufnahme beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Polizeibeamten. Er kam in Gewahrsam. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Westoverledingen - Trunkenheit im Verkehr

Am 20.07.2026 meldete ein Zeuge gegen 21:25 Uhr der Polizei, dass ein Fahrer eines Mercedes Vito auf der Strecke von Papenburg nach Westoverledingen in Schlangenlinien fuhr. In der Marderstraße in Westoverledingen stoppten Polizeibeamte den 42-jährigen Fahrer.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,76 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Dem 42-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei stellte den Fahrzeugschlüssel sowie den Führerschein sicher und leitete entsprechende Verfahren ein.

Borkum - Verkehrsunfallflucht

Am 20.07.2026 befuhr eine bislang noch unbekannte Fahrradfahrerin gegen 12:50 Uhr die Reedestraße in Borkum. Kurz hinter der Haltestelle "Reedestr./Ostfriesenstr." missachtete sie die Vorfahrt eines Busses. Die 50-jährige Busfahrerin musste daraufhin eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Dabei stürzte eine 70-jährige Mitfahrerin, die kurz zuvor in den Bus eingestiegen war. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Die Fahrradfahrerin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort in Richtung Ostfriesenstraße. Sie wurde wie folgt beschrieben: circa 35 Jahre alt, lange blonde lockige Haare, blaue Jeans.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Sachbeschädigung

Am 18.07.2026 beschädigte eine bislang noch unbekannte Täterschaft auf dem Gelände eines Bestattungswaldes in der Zoostraße in Leer zwischen 0 und 10 Uhr auf unbekannte Art und Weise eine Fensterscheibe einer Hütte. Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Zeugen, die zu der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Leer/Emden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Leer/Emden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Leer/Emden
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 12:29

    POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 20.07.2026

    Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots) - ++ Verkehrsunfälle ++ Brand ++ Westoverledingen - Verkehrsunfall Am 19.07.2026 befuhr ein 24-jähriger Fahrradfahrer gegen 04:25 Uhr die Völlner Dorfstraße in Westoverledingen in Richtung Völlen. Dabei übersah er einen vor ihm auf der Fahrbahn abgeparkten BMW 435D. Es kam zu einem Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ...

    mehr
  • 19.07.2026 – 07:36

    POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 19.07.2026

    Leer (ots) - ++3 x Führen von Kraftfahrzeugen und Alkohol- und/oder Drogeneinfluss++Brand zweier Papiermülltonnen++ Emden - Betrunkener Fahrzeugführer ohne Führerschein Gegen 01 Uhr des Sonntages wurde ein 31-jähriger Pkw-Führer aus Emden kontrolliert, als dieser mit seinem Fahrzeug die Cirksenastraße befuhr. Bei der Kontrolle durch die Polizei stellte sich ...

    mehr
  • 18.07.2026 – 08:21

    POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 18.07.2026

    Leer (ots) - ++ Ladendiebstahl in der Innenstadt Leer - Zeugen gesucht ++ Sachbeschädigung an Pkw in Emden - Zeugen gesucht ++ Landkreis Leer - Ladendiebstahl Am Freitagmittag gegen 12:15 Uhr entwendete eine bisher unbekannte Frau ein Kleidungsstück aus einem Bekleidungsgeschäft Am Ende der Mühlenstraße (Fußgängerzone) in 26789 Leer. Noch vor Eintreffen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren