Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 20.07.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfälle ++ Brand ++

Westoverledingen - Verkehrsunfall

Am 19.07.2026 befuhr ein 24-jähriger Fahrradfahrer gegen 04:25 Uhr die Völlner Dorfstraße in Westoverledingen in Richtung Völlen. Dabei übersah er einen vor ihm auf der Fahrbahn abgeparkten BMW 435D. Es kam zu einem Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt.

A 28/Bereich Leer - Verkehrsunfall

Am 19.07.2026 befuhr ein 29-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta gegen 13:45 Uhr den Hauptfahrstreifen der Autobahn 28 in Richtung Oldenburg. Als er auf den Überholfahrstreifen wechselte, übersah er einen dort fahrenden 28-jährigen Fahrer eines BMW 330D. Dieser musste stark abbremsen.

Ein wiederum nachfolgender 19-jähriger Fahrer eines BMW 3er erkannte dies zu spät und fuhr auf den BMW vor ihm auf. Dabei entstand an beiden PKW ein Sachschaden in Höhe eines hohen vierstelligen Betrags. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Borkum - Brand

Am 19.07.2026 kam es gegen 23:45 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einem Brand in der Küche eines Restaurants in der Franz-Habich-Straße auf Borkum. Infolge dessen kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Mitarbeiter des Restaurants konnten den Brand größtenteils selbst löschen, die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand schließlich vollständig.

Aufgrund der starken Verrauchung waren mehrere Wohnungen über dem Brandort vorübergehend unbewohnbar. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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