POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 20.07.2026
Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)
++ Verkehrsunfälle ++ Brand ++
Westoverledingen - Verkehrsunfall
Am 19.07.2026 befuhr ein 24-jähriger Fahrradfahrer gegen 04:25 Uhr die Völlner Dorfstraße in Westoverledingen in Richtung Völlen. Dabei übersah er einen vor ihm auf der Fahrbahn abgeparkten BMW 435D. Es kam zu einem Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.
Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt.
A 28/Bereich Leer - Verkehrsunfall
Am 19.07.2026 befuhr ein 29-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta gegen 13:45 Uhr den Hauptfahrstreifen der Autobahn 28 in Richtung Oldenburg. Als er auf den Überholfahrstreifen wechselte, übersah er einen dort fahrenden 28-jährigen Fahrer eines BMW 330D. Dieser musste stark abbremsen.
Ein wiederum nachfolgender 19-jähriger Fahrer eines BMW 3er erkannte dies zu spät und fuhr auf den BMW vor ihm auf. Dabei entstand an beiden PKW ein Sachschaden in Höhe eines hohen vierstelligen Betrags. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.
Borkum - Brand
Am 19.07.2026 kam es gegen 23:45 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einem Brand in der Küche eines Restaurants in der Franz-Habich-Straße auf Borkum. Infolge dessen kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Mitarbeiter des Restaurants konnten den Brand größtenteils selbst löschen, die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand schließlich vollständig.
Aufgrund der starken Verrauchung waren mehrere Wohnungen über dem Brandort vorübergehend unbewohnbar. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.
Hinweise bitte an die Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
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