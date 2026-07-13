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Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 13.07.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfallfluchten ++ Verkehrsunfall ++

Emden - Verkehrsunfallflucht

Zwischen dem 09.07.2026 gegen 0 Uhr und dem 10.07.2026 gegen 16:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Verkehrsschild in der Frisiastraße in Emden. Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 11.07.2026 überquerte ein derzeit noch unbekannter Fußgänger gegen 12 Uhr die Straße Am Rathausplatz in Emden auf Höhe der Delft-Treppen. Dabei lief er auf den Radweg, den eine 56-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr.

Es kam zur Kollision, bei der beide Beteiligten stürzten. Die 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Fußgänger entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort in Richtung Große Straße.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fußgänger geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Weener - Verkehrsunfall

Am 12.07.2026 befuhr gegen 14:20 Uhr ein 58-jähriger Fahrer eines Opel Grandland X die Vellager Straße in Weener in Richtung Papenburg. Vor ihm fuhren ein BMW 318i und ein Renault Master. Auf Höhe der Ecke Blanker Weg wollte der 58-Jährige die Kolonne überholen. Gleichzeitig scherte der BMW-Fahrer zum Überholen aus.

Es kam zu einer Berührung zwischen den beiden PKW. Der Opel landete daraufhin in der Berme, der Renault und der BMW stießen zusammen. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

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