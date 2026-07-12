POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 12.07.2026
Leer (ots)
++Schwerer Verkehrsunfall++Pkw zerkratzt++
Rhauderfehn - Schwerer Verkehrsunfall
In den frühen Stunden des Sonntages verlor ein 18-jähriger Pkw-Führer aus Rhauderfehn gegen 01:40 Uhr nach einem Überholvorgang eines vor ihm fahrenden Pkw die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Dieser hatte die Rhauder Landstraße in Richtung Holte befahren. Der 18-jährige zog sich durch den Unfall lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde dem Krankenhaus zugeführt. Der Pkw wurde schwer beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und wurde geborgen. Die Ermittlungen zur Aufklärung der Unfallursache wurden durch die Polizei aufgenommen, Hinweise auf eine Beeinflussung des Verursachers liegen zurzeit nicht vor. Die Unfallstelle musste für die Aufnahme bis ca. 03:30 Uhr gesperrt werden.
Leer - Pkw zerkratzt
Am Samstagnachmittag wurde in der Zeit von 15:15 bis 15:30 Uhr ein auf dem Parkplatz der Tourismus-Infozentrale an der Ledastraße geparkter grauer Opel Insignia durch einen bisher unbekannten Täter beschädigt. Der Täter zerkratzte den Lack auf der rechten Fahrzeugseite, nutzte hierbei vermutlich einen spitzen Gegenstand. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei Leer.
Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
i.A. PHK Penning, Dienstschichtleiter
Telefon: 0491-97690 215 o. 212
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de
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