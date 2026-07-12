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Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 12.07.2026

Leer (ots)

++Schwerer Verkehrsunfall++Pkw zerkratzt++

Rhauderfehn - Schwerer Verkehrsunfall

In den frühen Stunden des Sonntages verlor ein 18-jähriger Pkw-Führer aus Rhauderfehn gegen 01:40 Uhr nach einem Überholvorgang eines vor ihm fahrenden Pkw die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Dieser hatte die Rhauder Landstraße in Richtung Holte befahren. Der 18-jährige zog sich durch den Unfall lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde dem Krankenhaus zugeführt. Der Pkw wurde schwer beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und wurde geborgen. Die Ermittlungen zur Aufklärung der Unfallursache wurden durch die Polizei aufgenommen, Hinweise auf eine Beeinflussung des Verursachers liegen zurzeit nicht vor. Die Unfallstelle musste für die Aufnahme bis ca. 03:30 Uhr gesperrt werden.

Leer - Pkw zerkratzt

Am Samstagnachmittag wurde in der Zeit von 15:15 bis 15:30 Uhr ein auf dem Parkplatz der Tourismus-Infozentrale an der Ledastraße geparkter grauer Opel Insignia durch einen bisher unbekannten Täter beschädigt. Der Täter zerkratzte den Lack auf der rechten Fahrzeugseite, nutzte hierbei vermutlich einen spitzen Gegenstand. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei Leer.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
i.A. PHK Penning, Dienstschichtleiter
Telefon: 0491-97690 215 o. 212
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

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