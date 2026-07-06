Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 06.07.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Sachbeschädigungen ++ Diebstahl ++

Jemgum - Sachbeschädigung

Zwischen dem 26.06.2026 gegen 22:00 Uhr und dem 27.06.2026 gegen 11:00 Uhr beschädigte eine unbekannte Täterschaft auf unbekannte Art und Weise einen schwarzen VW Golf in Jemgum. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit auf einem Hinterhof in der Midlumer Straße abgestellt. Am PKW entstand ein Sachschaden.

Zeugen, die zu der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Sachbeschädigung

Am 05.07.2026 zerkratzte eine unbekannte Täterschaft zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr die linke Fahrzeugseite eines am Fahrbahnrand der Bollwerkstraße in Emden geparkten PKW der Marke Mercedes mit einem spitzen Gegenstand. Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die zu der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rhauderfehn - Diebstahl

Zwischen dem 26.06.2026 gegen 17 Uhr und dem 29.06.2026 gegen 07:30 Uhr entwendete eine unbekannte Täterschaft auf unbekannte Art und Weise Kupferkabelstränge von Kränen in der Schlosserstraße in Rhauderfehn. Es entstand ein Sachschaden im oberen fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die zu der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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