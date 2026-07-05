POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag den 05.07.2026
Leer (ots)
Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag den 05.07.2026
++ Versuchter Einbruch ++ Trunkenheit im Verkehr ++
Rhauderfehn - versuchter Einbruch
In der Nacht vom 03.07. auf den 04.07.2026 wurde durch unbekannte Täterschaft versucht in eine Gewerbehalle in der Schwarzmoorstraße einzubrechen. Personen die etwas bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.
Moormerland - Trunkenheit im Verkehr
Am 04.07.2026, 13:00 Uhr, befuhr ein Fahrzeugführer die Pillauer Straße in Moormerland. Durch die kontrollierenden Polizeibeamten konnte festgestellt werden, dass dieser unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,18 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrerlaubnis sichergestellt. Weitere Ermittlungen wurden aufgenommen.
Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-929250
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Nur für Facebook zusätzlich als Einstieg: ** Was war los im Bereich der Stadt Leer, des Landkreises und in der Stadt Emden? Wir veröffentlichen täglich unsere Polizeimeldungen. Bitte teilt hier keine Hinweise mit, sondern ruft die zuständige Polizeidienststelle an.**
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Dienstschichtleiter, Held, PHKin
Telefon: 0491-97690 215
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
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