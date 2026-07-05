Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag den 05.07.2026

Leer (ots)

Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag den 05.07.2026

++ Versuchter Einbruch ++ Trunkenheit im Verkehr ++

Rhauderfehn - versuchter Einbruch

In der Nacht vom 03.07. auf den 04.07.2026 wurde durch unbekannte Täterschaft versucht in eine Gewerbehalle in der Schwarzmoorstraße einzubrechen. Personen die etwas bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Moormerland - Trunkenheit im Verkehr

Am 04.07.2026, 13:00 Uhr, befuhr ein Fahrzeugführer die Pillauer Straße in Moormerland. Durch die kontrollierenden Polizeibeamten konnte festgestellt werden, dass dieser unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,18 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrerlaubnis sichergestellt. Weitere Ermittlungen wurden aufgenommen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Nur für Facebook zusätzlich als Einstieg: ** Was war los im Bereich der Stadt Leer, des Landkreises und in der Stadt Emden? Wir veröffentlichen täglich unsere Polizeimeldungen. Bitte teilt hier keine Hinweise mit, sondern ruft die zuständige Polizeidienststelle an.**

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