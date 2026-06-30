Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 30.06.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Körperverletzung ++ Betrug ++ Diebstahl ++ Unterschlagung ++

Westoverledingen - Körperverletzung

Am 29.06.2026 kam es gegen 12:00 Uhr auf einem Festplatz in der Bahnhofsstraße in Westoverledingen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 60-Jähriger, eine 58-Jährige und ein 21-Jähriger mit einem 47-Jährigen, einer 43-Jährigen, einer 22-Jährigen, einem 20-Jährigen und einem 14-Jährigen in Streit. Dabei kam es zunächst zu wechselseitigen Beleidigungen und zur Sachbeschädigung mehrerer Bauzäune.

Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Parteien. Dabei erlitt die 43-Jährige leichte Verletzungen. Die Polizei stellte im Zuge der Konfrontation zudem eine Axt sicher. Ob und inwiefern diese im Zusammenhang mit den Streitigkeiten steht, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Polizei hat entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Emden - Betrug

Am 29.06.2026 wurde ein 78-jähriger Mann in Emden Opfer eines Betrugs. Gegen 11:00 Uhr kontaktierte eine bislang unbekannte Person den Mann telefonisch und gab sich als Bankmitarbeiter aus. Sie überredete ihn, eine App zu installieren, wodurch sie Fernzugriff auf sein Smartphone erhielt. Anschließend wurde das Bankkonto des Mannes mit einem Betrag im unteren vierstelligen Bereich belastet.

Bei Anrufen oder Nachrichten von angeblichen Bankmitarbeitern ist besondere Vorsicht geboten. Kriminelle geben sich häufig als Mitarbeiter einer Bank aus und behaupten, es habe verdächtige Kontobewegungen gegeben oder es liege ein Sicherheitsproblem vor. Ihr Ziel ist es, an vertrauliche Daten oder Geld zu gelangen. Verbraucher sollten niemals vertrauliche Informationen oder andere Zugangsdaten weitergeben und keine "Sicherheitsüberweisungen" durchführen. Im Zweifel gilt: Das Gespräch sollte sofort beendet und die Bank ausschließlich über die offizielle Rufnummer kontaktiert werden. Wer bereits Daten preisgegeben hat, sollte umgehend sein Konto sperren lassen und bei der Polizei Anzeige erstatten.

Nortmoor - Diebstahl

Zwischen dem 28.06.2026 gegen 22 Uhr und dem 29.06.2026 gegen 6 Uhr drang eine unbekannte Täterschaft auf unbekannte Art und Weise in einen schwarzen Pickup ein, der am Seitenstreifen der Dorfstraße in Nortmoor abgestellt war. Sie entwendete verschiedene Werkzeuge und Baumaterialien im Wert eines mittleren vierstelligen Betrags.

Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Borkum - Unterschlagung

Am 20.06.2026 ließ eine 88-jährige Frau ihr Portemonnaie zwischen 20 und 21 Uhr auf der Bürgermeister-Kieviet-Promenade zurück. Der Fund des Portemonnaies ist bislang nicht bekannt geworden. Es besteht der Verdacht der Unterschlagung.

Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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