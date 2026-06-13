Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Christopher Street Day in Emden ist beendet ++

PI Leer/Emden (ots)

Am 13. Juni 2026 begleitete die Polizeiinspektion Leer/Emden den Christopher Street Day (CSD) in Emden. An der Veranstaltung nahmen nach Schätzungen der Polizei mehrere hundert Personen teil. Bühnenprogramm und Demonstrationszug durch das Stadtgebiet verliefen in einem ruhigen und geordneten Rahmen. Die vorgesehenen Abläufe konnten planmäßig durchgeführt werden.

Im Verlauf des Einsatzes wurden zwei Strafverfahren eingeleitet. Eine Person zeigte eine verbotene Geste, gegen eine weitere Person wurde ein Verfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Die offizielle Versammlung ist beendet. Die Polizeiinspektion Leer/Emden ist weiterhin mit Einsatzkräften im Stadtgebiet präsent.

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