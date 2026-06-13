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Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag den 13.06.2026

Leer (ots)

Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Betrug ++ Unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln ++ Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ++

Betrug

Über einen Messengerdienst wurde durch unbekannte Person eine Nachricht an den Adressaten versandt. Diese erhielt die Aufforderung zunächst die eigene Mobilfunknummer herauszuggeben und anschließend einen Bezahl-Code zu übersenden.

Hiermit wird eindringlich daraufhin gewiesen, keine persönlichen Daten an unbekannte oder vermeintlich bekannte Personen zu versenden.

Unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln

Am Freitag, gegen 23:00 Uhr, konnte im Rahmen einer Kontrolle im Stadtgebiet von Leer bei einer Person unerlaubterweise Betäubungsmittel festgestellt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Ebenfalls am Freitagabend führten Polizeibeamte in der Johannstraße eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei konnte bei dem Fahrer des Elektro-Scooters der Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt werden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Dienstschichtleiter i.A. Held, PHKin
Telefon: 0491-97690 215
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

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