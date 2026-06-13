POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag den 13.06.2026
Leer (ots)
Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden
++ Betrug ++ Unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln ++ Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ++
Betrug
Über einen Messengerdienst wurde durch unbekannte Person eine Nachricht an den Adressaten versandt. Diese erhielt die Aufforderung zunächst die eigene Mobilfunknummer herauszuggeben und anschließend einen Bezahl-Code zu übersenden.
Hiermit wird eindringlich daraufhin gewiesen, keine persönlichen Daten an unbekannte oder vermeintlich bekannte Personen zu versenden.
Unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln
Am Freitag, gegen 23:00 Uhr, konnte im Rahmen einer Kontrolle im Stadtgebiet von Leer bei einer Person unerlaubterweise Betäubungsmittel festgestellt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.
Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln
Ebenfalls am Freitagabend führten Polizeibeamte in der Johannstraße eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei konnte bei dem Fahrer des Elektro-Scooters der Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt werden.
Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-929250
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Dienstschichtleiter i.A. Held, PHKin
Telefon: 0491-97690 215
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de
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