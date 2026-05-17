Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht nach vermisster Seniorin aus Holtland ++

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PI Leer/Emden (ots)

++ Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht nach vermisster Seniorin aus Holtland ++

Seit dem späten Samstagabend (16.05.2026) wird eine 72-jährige Frau aus einem Altenpflegezentrum in der Königstraße in 26835 Holtland vermisst. Nach ersten Erkenntnissen könnte die stark an Demenz erkrankte Vermisste das Zentrum gegen 22:30 Uhr verlassen haben. Die Frau ist etwa 170 cm groß und soll durch ihre Gangart auffallen. Nähere Informationen zur Bekleidung liegen der Polizei aktuell nicht vor. Zur Suche der Person setzte die Polizei unter anderem einen Polizeihubschrauber ein. Die Feuerwehr unterstützte die Suche aus der Luft mit mehreren Drohnen. Trotz der umfangreichen Suchmaßnahmen konnte die 72-Jährige bisher nicht aufgefunden werden. Wenn Sie Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Leer unter der Telefonnummer 0491 97690-215. In der Anlage befindet sich ein Bild der Vermissten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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