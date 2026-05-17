POL-LER: ++ Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht nach vermisster Seniorin aus Holtland ++
PI Leer/Emden (ots)
++ Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht nach vermisster Seniorin aus Holtland ++
Seit dem späten Samstagabend (16.05.2026) wird eine 72-jährige Frau aus einem Altenpflegezentrum in der Königstraße in 26835 Holtland vermisst. Nach ersten Erkenntnissen könnte die stark an Demenz erkrankte Vermisste das Zentrum gegen 22:30 Uhr verlassen haben. Die Frau ist etwa 170 cm groß und soll durch ihre Gangart auffallen. Nähere Informationen zur Bekleidung liegen der Polizei aktuell nicht vor. Zur Suche der Person setzte die Polizei unter anderem einen Polizeihubschrauber ein. Die Feuerwehr unterstützte die Suche aus der Luft mit mehreren Drohnen. Trotz der umfangreichen Suchmaßnahmen konnte die 72-Jährige bisher nicht aufgefunden werden. Wenn Sie Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Leer unter der Telefonnummer 0491 97690-215. In der Anlage befindet sich ein Bild der Vermissten.
Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Christoph Kettwig
Telefon: 0491/97690-212
E-Mail: christoph.kettwig@polizei.niedersachsen.de
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