Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht nach vermisstem Senior aus Bunde

Bild-Infos

Download

PI Leer/Emden (ots)

Seit heute Nachmittag, den 08.05.2026, wird ein 67-jähriger Mann aus Bunde vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mitfahndung. Nach ersten Erkenntnissen verließ der an Demenz erkrankte Senior gegen 16:00 Uhr seine Wohnung mit einem Rennrad und kehrte seither nicht zurück. Der Mann trug zum Zeitpunkt des Verschwindens ein blau-rot-kariertes Flanellhemd und eine Jeans. Er ist ca. 180cm groß, trägt einen grauen Vollbart und grau, lichtes Haar. Unter dem Auge befindet sich ein markantes Muttermal. Das Rennrad hat einen silber-schwarzen Rahmen. Trotz eingeleiteter Ermittlungen und Suchmaßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Hinweise deuten darauf hin, dass er letztmalig gegen 17:00 Uhr in Weener gesichtet wurde. Wenn Sie Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache in Leer unter der Telefonnummer 049197690215.

Ein Lichtbild des Vermissten befindet sich im Anhang.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell