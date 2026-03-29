Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 29.03.2026

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl von KFZ ++ Diebstahl aus Wohnhaus ++ Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz ++ Verkehrsunfallfluchten ++

Moormerland - Diebstahl von KFZ

In der Zeit von Freitag, den 27.03.2026, 22:00 Uhr, bis Samstag, den 28.03.2026, 10:45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Lagerhalle im Borgwardring. Aus der Halle wurde eine Yamaha Motocross-Maschine im Wert eines unteren vierstelligen Betrages entwendet. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Ostrhauderfehn - Diebstahl aus Wohnhaus

Am Samstag, den 28.03.2026, in der Zeit von 15:45 Uhr bis 17:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Hauptstraße in Ostrhauderfehn. Im Inneren des Hauses wurden mehrere Schränke durchsucht. Die Täter entwendeten Bargeld sowie hochwertigen Schmuck. Der entstandene Schaden liegt im oberen fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

Leer - Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstag, den 28.03.2026, gegen 14:20 Uhr, wurde im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle im Logaer Weg festgestellt, dass ein 29-jähriger Mann aus Leer einen E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum führte, für den kein gültiger Versicherungsschutz bestand. An dem Fahrzeug war ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Am Sonntag, den 29.03.2026, gegen 03:15 Uhr, wurde in der Hauptstraße in Leer ein 23-jähriger Mann aus Leer kontrolliert, der ein E-Bike ohne gültigen Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum führte. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt. In beiden Fällen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallfluchten

Moormerland - In der Zeit von Freitag, den 27.03.2026, 18:00 Uhr, bis Samstag, den 28.03.2026, 10:00 Uhr, kam es auf der Osterstraße (B70) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße in Richtung Warsingsfehn und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einem Verkehrszeichen sowie dem dazugehörigen Pfosten, welcher vollständig umgefahren wurde. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten.

BAB31 - Am Sonntag, den 29.03.2026, gegen 00:45 Uhr, kam es auf der BAB 31 zwischen Dörpen und Rhede in Fahrtrichtung Emden zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer wechselte vom Überholfahrstreifen auf den Hauptfahrstreifen und übersah dabei einen 47-jährigen Mann aus Detern, der mit seinem grauen BMW 3er unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich dieser aus und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen oder Hinweisgebende die Angaben zu den Verkehrsunfallfluchten machen können, werden gebeten, sich mit der örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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