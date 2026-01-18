Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 18.01.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Trunkenheitsfahrt ++ Verkehrsunfallflucht ++

Leer - Trunkenheitsfahrt

Leer - Am Samstag gegen 21:00 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Emsstraße ein 35-jähriger Fahrer aus Leer überprüft. Dabei wurde ein Atemalkoholwert von 0,90 Promille festgestellt. Zudem räumte der Beschuldigte den Konsum von Amphetaminen ein. Im weiteren Einsatzverlauf wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Ihlow/BAB 31 - Verkehrsunfallflucht

Ihlow/BAB 31 - Am Samstag gegen 13:30 Uhr kam es auf der A31 in Fahrtrichtung Bottrop bei Kilometer 223 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus Oldenburg befuhr mit seinem Pkw den Hauptfahrstreifen. Ein 71-jähriger Fahrzeugführer aus Emden fuhr leicht versetzt dahinter auf dem Überholfahrstreifen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer überholte den Pkw auf dem Überholfahrstreifen verbotswidrig rechts und geriet zwischen beide Fahrzeuge. Der Pkw auf dem Überholfahrstreifen wich nach links aus, geriet ins Schleudern und prallte gegen das Fahrzeug des 51-Jährigen. Dieses kollidierte anschließend mit der Außenschutzplanke. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Audi gehandelt haben, vermutlich mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich Norden. Unmittelbar vor dem Verkehrsunfall soll der unbekannte Fahrzeugführer zudem einen blauen Audi A7 rechtsseitig überholt haben. Dessen Fahrer dürfte den Unfall beobachtet haben. Zeugen oder Hinweisgeber, insbesondere der Fahrer des blauen Audi A7, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell