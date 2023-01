Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Öffentlichkeitsfahndung vom 09.01.2023 - Täter nach Raubüberfall gesucht

PI Leer/Emden

Leer - Täter nach Raubüberfall gesucht (Foto)

Bereits am 22.09.2022 kam es gegen 22:10 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Friesenstraße in Leer. Zwei maskierte Täter hatten den Verkaufsraum der Tankstelle betreten und den Mitarbeiter zu der Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Dabei bedrohte einer der Täter den Mitarbeiter mit einer Schusswaffe. Dieser übergab einen dreistelligen Geldbetrag an die Täter, welche zu Fuß in Richtung Mühlenstraße flüchteten. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Beide etwa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß und schlank. Ein Täter war mit einer schwarz-weiß karierten Hemdjacke, grauem Kapuzenpullover und einer hellen Jogginghose bekleidet. Der andere Täter trug eine schwarze Jacke mit dunklem Kapuzenpullover, eine blaue Jeans und eine schwarze Umhängetasche mit Karomuster. Beide Täter trugen helle Turnschuhe.

Die Polizeiinspektion Leer/Emden fahndet nun öffentlich nach den Tätern und bittet die Bevölkerung um sachdienliche oder personenbezogene Hinweise unter 0491-976900.

Polizeiinspektion Leer/Emden