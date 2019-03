POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 29.03.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Zeugen nach Bedrohung in Barenburg gesucht! ++ Schwerer Verkehrsunfall ++ Verkehrsunfall mit brennendem Pkw ++ Verkehrsunfallflucht nach Überholmanöver ++

Emden - Zeugen nach Bedrohung in Barenburg gesucht!

Emden - Am gestrigen Nachmittag gegen 16:00 Uhr wurde ein 43-jähriger Mann aus Emden nach einer Bedrohung mit einem Messer in Gewahrsam genommen. Der Mann hatte sich nach derzeitigen Erkenntnissen vor der Pauluskirche in der Geibelstraße positioniert und willkürlich Passanten beleidigt und mit einem Messer bedroht. Der Grund für sein Verhalten soll eine körperliche Auseinandersetzung mit einer Personengruppe am Vortag gewesen sein. Für eine erneute Auseinandersetzung wollte sich der 43-jährige, seinen Angaben nach, schützen. Während der polizeilichen Aufnahme konnte festgestellt werden, dass der bereits polizeilich bekannte Emder alkoholisiert war. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der Mann schließlich in Gewahrsam genommen. Die Polizei sucht Zeugen bzw. Opfer, die von dieser Bedrohung und Beleidung betroffen waren.

Weener - Schwerer Verkehrsunfall

Weener - Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 16:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung auf der Umgehungsstraße (B436) in Richtung Leer unmittelbar hinter dem dortigen Kreisel. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 67-jähriger aus Emden mit seinem Motorrad in den Kreisel, verlor in der Ausfahrt des Kreisels die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte anschließend. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Borkum - Verkehrsunfall mit brennendem Pkw

Borkum - Zu einem Pkw-Brand und einem anschließenden Verkehrsunfall wurden Kräfte der Feuerwehr und der Polizei am letzten Mittwoch gegen 19:00 Uhr gerufen. Ein 31-jähriger Borkumer befuhr mit einem Daimler, E-Klasse die Reedestraße in Richtung Hafen. In Höhe der Straße 'Am Neuen Hafen' konnte der Fahrzeugführer im Rückspiegel am Heck des Daimlers eine Rauchentwicklung wahrnehmen und bremste seinen Pkw ab. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit der Sichtbehinderung durch die starke Rauchentwicklung konnte der hinter dem Daimler fahrende BMW, 3-er nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Daimler auf. Der Daimler geriet anschließend in Vollbrand. Der Fahrer des BMW, ein 28-jähriger Borkumer, und der Daimlerfahrer wurden dabei nicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ursache für den Brandausbruch am Daimler ist bislang unklar.

Hesel - Verkehrsunfallflucht nach Überholmanöver

Hesel - Am heutigen Morgen gegen 08:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall nach einem Überholvorgang auf der Leeraner Straße in Höhe der Mühlenstraße. Ein 57-jähriger aus Schortens befuhr mit einem Skoda Oktavia die B 436 aus Richtung Hesel in Richtung Holtland. Der 57-jährige setzte zu einem Überholvorgang an und beabsichtigte einen vor ihm fahrenden Pkw und einem davor fahrenden Lkw zu überholen. Als er auf Höhe des vor ihm fahrenden Pkw fuhr, scherte dieses Fahrzeug ebenfalls zum Überholen aus, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Der 57-jährige konnte einen Zusammenstoß durch ein Ausweichen nach links verhindern. Dabei fuhr er auf einen Grünstreifen und kollidierte mit einem Leitpfosten. An dem Skoda entstand leichter Sachschaden. Bei dem unfallverursachenden Pkw soll es sich um einen silbernen, älteren Pkw Kombi gehandelt haben, der seine Fahrt fortsetzte. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

