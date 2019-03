Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 25.03.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Leer - Festnahmen nach Raubtat ++

Nach einer Raubtat in Leer wurden am Sonntag, gegen 22:05 Uhr zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 19 und 25 Jahren vorläufig festgenommen. Die drei Personen sind dringend tatverdächtig am gestrigen Abend gegen 20:55 Uhr gemeinschaftlich einen Raub in einer Tankstelle an der Hauptstraße begangen zu haben. Dabei betraten die zwei männlichen Täter die Tankstelle und forderten unter Vorhalt eines Messers die Angestellte auf, die Kasse zu öffnen. Die Männer erbeuteten einen vierstelligen Bargeldbetrag und flüchteten vom Tatort. Anhand einer Personenbeschreibung führte die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei zum Aufgriff von drei Personen, die sich noch in der Nähe des Tatortes aufhielten. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Personen konnte das mutmaßliche Tatmesser sowie die Tatbeute aufgefunden werden. Heute Nachmittag wurden die drei Personen, die überwiegend in der Stadt Leer wohnhaft waren, dem Haftrichter vorgeführt. Gegen alle drei Personen wurde die Untersuchungshaft angeordnet. Im Anschluss wurden sie in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

